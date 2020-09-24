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Жительнице Красноярска придется отработать свои пьяные гонки без водительских прав

Суд назначил ей 200 часов исправработ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительнице Красноярска придется отработать свои пьяные гонки без водительских прав

Жительнице Красноярска придется отработать свои пьяные гонки без водительских прав

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительнице Красноярска придется отработать свои пьяные гонки на улицах города. В последний раз она и вовсе попалась без водительских прав. Суд вынес довольно мягкое решение, а ведь могла бы получить реальный срок.

В пресс-службе полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск историю 30-летней любительницы кататься подшофе. В мае этого года внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль Nissan Cube. Он двигался по улице Тургенева (это Свердловский район). Подали сигнал остановиться, но вместо этого иномарка только ускорилась.

Началась погоня, в конце концов у нарушителя хватило ума остановиться. За рулем оказалась женщина, от которой шел сильный запах алкоголя. Алкотест показал наличие этилового спирта в размере 1,09 мг/л. Водительских прав у дамы не оказалось, инспекторы тут же пробили по базе и выяснили: лишена была прав в декабре 2019 года на 18 месяцев – как раз за пьяную езду.

В общем, в качестве наказания ей придется отработать на благо общества 200 часов. И еще на полтора года она не должна будет садиться за руль.