Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Риск ради незнакомого человека: красноярец остановился на трассе, спугнул убийцу и спас от смерти раненого мужчину

Вячеславу Чихачеву за проявленную смелость вручили медаль «За содействие»
Татьяна РЯБИНИНА
КомментироватьОставить комментарий
Фото ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Фото ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Фразу «В жизни всегда есть место подвигу» подтвердил своим поступком красноярец Вячеслав Чихачев. Хотя он всего лишь остановил свой автомобиль на трассе. А оказалось, спас человека от смерти.

Но обо всем по порядку. Эта история началась банально, с покупки автомобиля. Житель Красноярского края купил автомобиль по доверенности, а его владельцем по документам являлся на тот момент действующий полицейский управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сотрудник полиции решил убить красноярца, чтобы завладеть машиной. Он приехал в Красноярск, купил нож, договорился о встрече с потерпевшим, на которую пришел в форме полицейского.

По пути в аэропорт сымитировал плохое самочувствие, попросил остановить автомобиль и напал на водителя с ножом. Раненый мужчина сумел выбраться из машины, попытался бежать, но полицейский его догнал. И в этот критический момент на трассе остановилась машина, за рулем которой был наш герой, Вячеслав Чихачев. Он спросил, что случилось, услышал в ответ, что происходит задержание преступника и уже собрался уезжать, но вдруг заметил кровь на одежде потерпевшего. Тогда он снова остановился и вышел из машины.

Это спугнуло преступника, он сел за руль «своего» автомобиля и скрылся. Его задержали позже, и довольно далеко от места преступления. Но самое главное, что раненый мужчина остался жив.

Приговором суда экс-полицейский признан виновным в совершенных преступлениях, и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Эта история произошла в 2018 году, а сейчас Вячеслав Чихачев получил ведомственную медаль Следственного комитета Российской Федерации «За содействие». И.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин поблагодарил красноярца за неравнодушие и мужество, ведь мужчина рисковал своей жизнью ради спасения совсем незнакомого ему человека.