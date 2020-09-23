«От балкона до газона»: благоустроенных дворов в Красноярске становится больше

Палисадник на улице Мичурина. Фото: Венера Красикова.

«Лучший палисадник частного сектора» в Кировском районе находится у дома 89 на улице Мичурина. Кстати, улица Мичурина не первый год занимает призовые места в городских и районных конкурсах.

- Три года назад улица приняла участие в конкурсе на самую динамично развивающуюся улицу частного сектора. В 2018 году заняли 3 место по району, а в прошлом году - второе место по городу. У нас дружная улица, хорошие соседи, - делится хозяйка лучшего палисадника Венера Красикова.

В этом году Венера решила принять участие в индивидуальной номинации – показать свой палисадник.

- Палисадник оформляю уже лет восемь. В этом году сложился уютный деревенский образ: альпийская горка, декоративный колодец, цветочный ручей, фигурки двух рыбаков. Проблемы, что воруют цветы или фигурки, сейчас нет. Люди стали бережнее относиться к тому, что их окружает, - отмечает Венера Красикова.

Цветы не только на балконе. Фото: Валентина Тремарева.

А в Свердловском районе награду за лучший балкон получила Валентина Тремарева. Хотя девушке вполне можно было вручать приз за благоустройство целого двора у дома на Тимошенкова, 79. Петунии, бегонии, бальзамины не только на балконе, но и за его пределами.

- Переехала в квартиру на первом этаже. Под окнами постоянно - то собак выгуливали, то компании с пивом. Чтобы отвадить, стала выставлять горшки с цветами под балконом, на газоне. Люди должны видеть летом яркие краски, а не пыльные серые газоны, - рассказывает Валентина Тремарева.

От балкона до газона: цветы везде. Фото: Валентина Тремарева.

Напомним, конкурс «Самый благоустроенный район города Красноярска» проходит при поддержке главы города Сергея Еремина. Районы борются не только за звание самого благоустроенного, но и за призовой фонд. С каждым годом его размер увеличивается: в 2017 году было выделено 5 млн рублей, а в 2020 году сумма грантов победителям составила 20 млн рублей.