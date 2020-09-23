Из Красноярска открыто пять новых авианаправлений

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Красноярск.

Это только кажется, что сезон отпусков заканчивается и рейсов станет меньше. На самом деле, с 30 сентября красноярцы смогут совершить перелет в Стамбул с пересадкой в Москве.

А на этой неделе было объявлено, что авиакомпания Nordwind открывает сразу пять новых направлений из Красноярска в города России, в которые раньше можно было добраться только с пересадкой.

Этой осенью можно будет улететь из аэропорта в Улан-Удэ, Тюмень, Иркутск, Новый Уренгой, Уфу.

Летная программа стартует с 26 октября. Авиаперелеты будут выполняться на Embraer 190.

Ознакомиться с актуальным расписанием рейсов и забронировать билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

А до 25 сентября на все новые направления действует акция и стоимость перелет без багажа начинается от 1499 рублей.