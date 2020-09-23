Кожа да кости: что красноярцы покупают под видом тушенки?

Фото Красноярского ЦСМ.

Эксперты Красноярского Центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) проанализировали состав тушенки на соответствие ГОСТу и данным, указанным на банке. Причем, брали только высший и первый сорт и только гостовские консервы, вызывающие доверие у покупателей.

Покупатели, которые платят деньги, рассчитывают, что приобретают качественный, безопасный, вкусный продукт.

На самом деле, эксперты нашли в банках хрящевую и костную крошку, клетчатку, соевые белковые продукты, фрагменты слизистой оболочки рта, слюнные железы, печень и даже кожу птицы!

Хотя в состав «Свинины тушеной в/с и 1с » должны входить только свинина, лук, соль поваренная пищевая, лавровый лист, перец черный молотый. Кроме того, мясные консервы, согласно требованиям нормативной документации, должны содержать определенную массовую долю мяса, жира, белка. Эти требования не смогли соблюсти 11 из 14 производителей. В частности, дефицит белка говорит о низкой пищевой ценности продукции, подчеркивают эксперты.

По словам специалистов, недостаток мясного белка производители стараются компенсировать либо увеличением жира, либо добавлением растительного белка.