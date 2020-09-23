Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги развития MVNO-сегмента в первом полугодии 2020 года. Число абонентов виртуальных операторов, которые работают на сети Tele2, выросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 4,2 млн по состоянию на начало июля. Наиболее значительный вклад в динамику роста внесли банковские MVNO, которые активно развивались и набирали абонентскую базу. В ближайшие полгода Tele2 планирует вывести на рынок несколько виртуальных операторов в разных сегментах.

Сейчас на сети оператора работает более 20 MVNO-проектов. Выручка Tele2 от MVNO-сегмента в январе-июне 2020 года удвоилась год к году, а число абонентов виртуальных операторов выросло на 85%.

Рост выручки и числа клиентов обусловлен развитием банковских виртуальных операторов и запуском новых MVNO-проектов. Так, в первом полугодии Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию оператора «Воентелеком» в партнерстве с Министерством обороны. Проект реализован по модели full MVNO: у виртуального оператора собственный код сети, биллинг и коммутационная система, материнскому оператору принадлежит сеть радиодоступа. Сейчас «Воентелеком» работает на базе Tele2 в четырех регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде.