В Красноярске новоселы не могут переехать в свои квартиры из-за отсутствия горячей воды

Похоже, временное отсутствие горячей воды - не единственная проблема людей, который переезжают в новые дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске самые стойкие владельцы квартир в новом ЖК «Снегири» в Солнечном уже месяц живут без горячей воды.

Как рассказал Newslab один из жильцов, воды нет в доме № 58ж на улице 60 лет образования СССР.

«Сейчас в дом въехали человек 30, остальные не могут заселиться, потому что не представляют, как будут жить без горячей воды. У многих дети, ремонт нужно делать, убираться», — рассказывают владельцы жилья. В управляющей компании «Снегири» рассказали, что ждут, пока Стройнадзор внесет дом в соответствующий реестр. Предположительно, это произойдет 1 октября.

В середине сентября этого года «Снегири» прославились еще и тем, на единственной со стороны улицы Светлова дороге к жилому комплексу появились бетонные заграждения — их установил собственник земельного участка, через который проходит дорога. Ему также принадлежит автопарковка.