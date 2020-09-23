Выхода нет. В Красноярске закрыли первый и единственный женский спортивный клуб «Софит»

Фото группы "Софит" Вконтакте.

Спортклуб нового формата торжественно открылся 1 февраля 2020 года под девизом «Мы выводим женщин из тени». Кроме спортивных программ клуб предлагал омолаживающие гимнастики, программы саморазвития и творчество – все в комплексе. Все так и было. До коронавируса. Однако, когда наступило время открываться после снятия ограничений, «Софит» взял паузу.

На этой неделе участницы клуба получили сообщение о закрытии, приводим несколько цитат: «К сожалению, коронавирус оказался для нашего проекта "непреодолимым" заболеванием. Клуб наш только-только открылся и недостаточно окреп, чтобы пережить такой длительный простой.

Последние полтора месяца мы каждый день проводили в поиске возможностей для возобновления работы, но, к сожалению, нам это не удалось.

Приносим свои извинения за то, что просили вас ждать столько времени, но мы действительно до последнего верили, что у нас получится найти выход и вовсю готовились, чтобы снова встретиться с каждой из вас.

Мы верим в идею, которую нёс Софит и надеемся, что она ещё непременно реализуется».

Всем, кто купил годовые абонементы и стал первооткрывателем нового клуба, предложили перейти в спортклуб по соседству, в Davinci Family Fitness, причем, на 12 месяцев без доплаты или оформить возврат денег. Возврат планируется завершить к концу этого года.