В Красноярске нашли самолет А-20 «Бостон», потерпевший крушение в 1943 году

Фото ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Самолет А-20 «Бостон», поставленный в СССР во время Великой Отечественной войны по программе «Аляска-Сибирь» и летевший в район Курской дуги, упал в Енисей в апреле 1943 года. Это произошло в районе бывшего Комбайнового завода неподалеку от Железнодорожного моста.

В составе экипажа самолета среди четырех человек был и сибиряк, житель села Подсинее, сержант Владимир Маркович Чижик.

Спустя много лет, 19 сентября 2020 года, проведена многоэтапная операция по поискам фрагментов самолета с помощью современной техники и водолазов.

За время, прошедшее с момента авиакатастрофы, сильно изменилось русло Енисея, дно и прилегающая территория. Однако криминалистам и поисковому отряду «Трасса» все же удалось зафиксировать места вероятного нахождения обломков самолета.

На первоначальном этапе с помощью эхолота и гидролокатора бокового обзора, удалось установить предполагаемые места возможного крушения бомбардировщика. Затем дно обследовали с помощью подводных металлоискателей, и на глубине около 4 метров удалось обнаружить предполагаемый обломок самолёта А-20 «Бостон».

Планируется, что в районе падения самолета на берегу Енисея будет установлен памятный знак.