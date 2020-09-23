В Красноярске появилась первая в России аллея керлинга

Один из кустов сирени посадила бронзовый призер Зимней универсиады-2019 Анна Самойлик, которая сейчас тренируется в составе сборной России. Фото минспорта Красноярского края.

Первая в России аллея керлинга появилась на острове Отдыха возле Центрального стадиона. И это место выбрано неслучайно, именно здесь, возле нынешнего Керлинг-холла в 2010 году были залиты первые ледовые дорожки для игры в керлинг.

– Десять лет назад я лично привез в Красноярск два камня для игры. Теперь у нас есть достаточное количество камней для полноценного развития керлинга, – поделился президент краевой федерации керлинга, директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.

24 куста сирени посадили самые титулованные керлингисты Красноярского края, а также представители министерства спорта края, главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска, Красноярского колледжа олимпийского резерва, партнеры федерации.

Один из кустов сирени посадила бронзовый призер Зимней универсиады-2019 Анна Самойлик, которая сейчас тренируется в составе сборной России.

– Я посадила дерево в сквере Универсиады и на аллее керлинга. Теперь будем ходить на тренировки и смотреть, как наши деревья растут, – говорит Анна Самойлик.

Аллею планируют благоустроить. В будущем здесь появятся скамейки для отдыха, дорожки и площадка для официального награждения и чествования спортсменов.