В центре Красноярска на дороге загорелась машина

Пожар помог потушить проезжающий мимо водитель. Фото: Мария ЛЕНЦ

Машина марки «Лада Ларгус» загорелась сегодня утром возле Вантового моста, в самом центре Красноярска. Водитель и пассажиры выскочили из горящего автомобиля, открыли капот. Языки пламени, дым – видно, что люди растерялись, пытаются сбить пламя какими-то тряпками. Хотя в каждой машине должен быть огнетушитель. Но, видимо, про него все забыли. Мимо идут машины, никто не останавливается, все торопятся по своим делам или не считают нужным вмешиваться, поскольку вокруг горящей машины уже хлопочут несколько человек.

Притормозили «Жигули», выскочил парень, достал из багажника огнетушитель, который и спас горящую машину Фото: Мария ЛЕНЦ

И вдруг притормозили «Жигули», выскочил парень, достал из багажника огнетушитель, который и спас горящую машину. Несколько секунд – и пламя погасло. А спаситель поехал дальше по своим делам.

Водитель и пассажиры выскочили из горящего автомобиля, открыли капот Фото: Мария ЛЕНЦ

На видео можно посмотреть, что в багажнике спасителя много вещей, однако огнетушитель предусмотрительно уложен так, что в случае необходимости его можно достать за секунду.

Благодаря этому парню от огня не пострадали люди, осталось целой и машина.