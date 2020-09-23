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Красноярцы оценили свое школьное образование на четверку

Больше других своим школьным образованием довольны бухгалтера и топ-менеджеры
Татьяна РЯБИНИНА
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Успешность своего школьного образования эти первоклассники смогут оценить только через много лет после окончания школы.

Успешность своего школьного образования эти первоклассники смогут оценить только через много лет после окончания школы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Опрос красноярцев провела служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников. Оценивая уровень своего школьного образования, из возможных пяти баллов красноярцы поставили лишь 3,7 балла, что чуть ниже среднего по стране (3,8).

Больше других своим школьным образованием довольны бухгалтера и топ-менеджеры (4,1 балла), меньше всех – представители сферы «Искусство, масс-медиа».

Интересно, что уровень удовлетворенности качеством школьного образования существенно зависит от возраста респондентов: чем старше соискатель, тем оценка выше. Так, участники опроса в возрасте от 45 лет оценивают своё школьное образование на 4,4 балла, а самые младшие из респондентов (14–17 лет) — на 3,3 балла.

Среди предметов наиболее высокую оценку получили русский язык и литература (от 4,1 до 4,4 балла): и здесь та же закономерность - чем старше соискатель, тем более высокую оценку он ставит. Наиболее низкая удовлетворенность качеством преподавания предмета - у иностранного языка, здесь соискатели из всех возрастных групп солидарны в оценке: от 3,1 до 3,6 балла.

Образование