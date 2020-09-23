Бесплатный автобус на «Столбы»: где, когда и для кого?

Последние теплые деньки года лучше провести на природе! Фото: Мария ЛЕНЦ

1 октября Красноярск вместе со всей страной отмечает День пожилого человека. Традиционной в этот день ярмарки из-за коронавируса не будет. Но без внимания старшее поколение не останется. По городу и краю пройдут акции специально для людей 60+. Например, в День пожилого человека, в национальном парке «Красноярские Столбы» пройдет акция «До «Столбов» – один шаг».

В этот день для посетителей пожилого возраста будет курсировать бесплатный автобус от улицы Свердловская до скального района нацпарка. А также сотрудники парка проведут бесплатные экскурсии по маршруту «Природа – великий скульптор». Экскурсии стартуют в 10:30, 12:30 и 14:30.

Расписание автобусов:

От поворота в национальный парк до Перевала: в 10, 12 и 14 часов.

Обратно, от Перевала до ул. Свердловская: в 13, 15 и 17 часов.

На экскурсии нужно записаться заранее по телефону: 269-86-67.