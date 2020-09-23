Под Красноярском в ДТП погибли три человека, еще четверо в больнице

По предварительной информации, вечером 22 сентября, в 19:50, на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска столкнулись два автомобиля, «Тойота Спринтер» и погрузчик. Последствия оказались катастрофические: погибли три человека, ещё четверо доставлены в больницу. Все они находились в легковом автомобиле. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

«Тойота Спринтер» рассчитан на пять человек, почему в машине в момент аварии было семь человек, тоже предстоит выяснить.

Дорожные условия на спуске в Дрокинской горы - две полосы движения, автомобили движутся без выезда на встречную полосу, день был без дождя, казалось бы, комфортные условия для водителей налицо, однако авария все же произошла.

- На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, в том числе сотрудники экспертно-криминалистической лаборатории, руководство ГУ МВД и УГИБДД по Красноярскому краю, прокомментировала Тамара Белкина, начальник ГСУ ГУ МВД России по краю.

Движение на месте ДТП было временно ограничено.