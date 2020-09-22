Одобрен доработанный проект новой схемы организации дорожного движения в Красноярске

Для водителей большегрузов вводятся ограничения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске доработанный проект схемы организации дорожного движения получил положительные оценки экспертов. Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по введению ограничения или прекращения движения грузовых транспортных средств на территории города. Напомним, на прошлой неделе эксперты внесли в проект, разработанный проектным бюро СФУ, ряд замечаний и предложений.

- Проект предполагает поэтапное ограничение движения большегрузов с учетом весовых характеристик, а также времени нахождения на территории города, - пояснил Вадим Серватинский , заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и городские сооружения» ИСИ СФУ. - Часть дорог мы оставили без ограничений, и по ним можно осуществлять движение большегрузов в объезд центра. По другим - с ограничением веса до 15 тонн. В районах плотной застройки будет действовать ограничение для транспорта весом до 8 тонн.

Новая схема Фото: администрация города

В итоге доработанный проект схемы организации дорожного движения в Красноярске был принят. Теперь предстоит решить технические и технологические вопросы. Главное, чтобы пожелания и автовладельцев, пешеходов и бизнеса.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, подобная схема движения большегрузов применялась во время проведения Универсиады – 2019.

Получается, что большегрузы с весом более 8 тонн не смогут днем проехать по 27 участкам: Шахтеров, Караульная, Линейная, Мартынова, Молокова, Батурина, Весны, Дубровинского, Авиаторов, Партизана Железняка, Бограда и другие. Запрет будет введен только на движение с 06.00 до 22.00. Машины, обслуживающие базы, предприятия, магазины, заправки, стройки в это время смогут проезжать к местам разгрузки, если их вес составляет менее 26 тонн.

Напомним, поводом для создания рабочей группы стали многочисленные обращения красноярцев. Более 600 человек поставили свои подписи под петицией, в которой просили решить вопрос с неудобствами, которые создает большегрузный транспорт во время движения по городу. Говорилось, что фуры и тягачи становятся причиной пробок, влияют на экологию и вредят асфальтовому покрытию.