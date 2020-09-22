В Красноярске дорожный рабочий перенес школьницу на руках через свежий асфальт

В паблике городской администрации опубликовали "Минутку доброты" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске рабочий по укладке асфальта помог школьнице, которая не могла обойти свежее покрытие. Этот случай попал на камеру уличного видеонаблюдения, а позже его опубликовали в официальном паблике городской администрации, подписав «Минутка доброты».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, произошло это на улице Железнодорожников. На кадрах видно, что рабочие укладывают асфальт. К этому участку подошла девочка. Полминуты она топталась на месте, не зная, как преодолеть преграду и где можно обойти. Ее замешательство заметил один из рабочих. Он помахал руками, чтобы школьница не уходила. Сам, когда приблизился, подхватил ее на руки и перенес через свежий асфальт.

В соцсетях поступок рабочего оценили, некоторые даже попросили объявить ему благодарность. Не обошлось и без шуток: «В свежем асфальте туфли только так остаются».