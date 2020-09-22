В Красноярском крае экс-полицейского заподозрили в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств

Полицейский пытался скрыть пропажу вещественных доказательств

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ОЭБиПК ОМВД России по Богучанскому району, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а также фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

Следователи предполагают, что дынные события происходили с 13 декабря 2019 года по 12 мая 2020 года. Начальник отдела передал изъятый в рамках расследования уголовного дела лесоматериал (шпалу в количестве 765 штук) на ответственное хранение. До настоящего времени местонахождение вещественных доказательств не установлено. Чтобы избежать наказания, полицейский решил скрыть содеянное. Он составил фиктивный протокол осмотра предметов и фиктивный протокол допроса свидетеля, в котором было указано, что шпала все еще хранится в указанном месте.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ. - Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, после служебный проверки, проведенной службой собственной безопасности, сотрудника ОМВД Богучанского района уволили из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины. Также к дисциплинарной ответственности привлекли его непосредственных начальников.