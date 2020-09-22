На Таймыре после пожара на дизельной электростанции ввели режим ЧС

Во время пожара никто не пострадал, но его последствия отразились на всех жителях поселка Фото: Мария ЛЕНЦ

22 сентября в столице Таймыра состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по поводу ситуации в поселке Сындасско сельского поселения Хатанга. Напомним, 16 сентября здесь произошел серьезный пожар. Никто в результате возгорания не пострадал. Но огонь уничтожил здание дизельной электростанции. В самый разгар начала отопительного сезона! На сегодняшний день в поселке 44 жилых дома, где проживает 380 человек. На данный момент в поселке к резервному электрогенератору подключены детский сад, школа, интернат и насосы теплоснабжения котельных. Связь восстановлена.

Вот что рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Агентства ГО ЧС Красноярского края по этой ситуации:

- Администрация поселка совместно с Хатангским морским торговым портом готовят к отправке из Хатанги дополнительные дизельные генераторы на 100 кВт для подключения (обеспечения) остальных объектов поселков. В ходе заседания комиссией принято решение ввести режим ЧС муниципального характера, так как нарушены условия жизнедеятельности населения, установить местный уровень реагирования на ЧС, зоной ЧС определить территорию муниципального образования сельское поселение Хатанга.

Каждые четыре часа представители сельской администрации будут ставить в известность районную комиссию о проводимых аварийно-восстановительных работах.

Причины ЧП устанавливаются. Пока решается вопрос о восстановлении старого здания для временного размещения дизельных генераторов, чтобы в осенне-зимний период обеспечить поселок электричеством. Для этого из Дудинки в ближайшее время направят необходимые стройматериалы.