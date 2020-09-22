Мобильное приложение Почты стало витриной для товаров маркетплейса goods.ru

Почта России продолжает развитие в области электронной коммерции и запускает бета-тестирование товарной витрины внутри мобильного приложения Почты. Витрина позволит покупателю в «одном окне» заказывать товар и выбирать удобный способ доставки. Товарная витрина должна стать важной частью цифровой экосистемы Почты России.

Сейчас бета-тестирование запускается не более чем для 15% пользователей мобильного приложения на каждой из платформ iOS и Android. Несмотря на режим тестирования, витрина обладает полным функционалом товарного маркетплейса, Почта России доставляет оформленные заказы, которые можно получить в отделениях Почты России и с помощью курьерской доставки.

Партнером Почты, наполняющим товарную витрину, выступает маркетплейс goods.ru, чей ассортимент в 2 млн товаров и предлагается пользователям приложения. А Почта оказывает весь комплекс логистических услуг: фулфиллмент (прием, хранение, комплектация и упаковка товаров), доставка курьером или до почтового отделения. О партнерстве Почты и goods.ru по модели white label объявлялось в 2019 г.

Запуску проекта предшествовал пилот, стартовавший с начала 2020 г. и охватывавший ограниченную аудиторию. Сейчас Почта и goods.ru будут тестировать работоспособность и масштабируемость сервиса и планируют предоставить доступ 100% аудитории приложений в течение месяца. Также партнеры займутся совершенствованием функционала витрины с учетом опыта взаимодействия с клиентом.