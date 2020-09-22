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В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

Уже пятый год подряд в Красноярске работает «Клуб выходного дня» для приемных семей. В этом году его темой стали музеи
Татьяна РЯБИНИНА
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Первоклассница Настя начала читать подаренные книги прямо в музее!

Первоклассница Настя начала читать подаренные книги прямо в музее!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, «Клуб выходного дня» для приемных семей работает в Красноярске уже пятый год и в этом году его темой стали музеи. Вторая встреча клуба прошла в художественном музее им. В.И. Сурикова, участвовали семьи не только из Красноярска, но из районов края: Березовского, Партизанского и др.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Наталья Железкина с детьми приехала из Манского района:

- Я никогда здесь не была, очень благодарна организаторам. Дети, я думаю, ещё долго будут вспоминать. Девочка у меня очень любит рисовать, и она вообще в восторге. На таких встречах дети знакомятся, узнают что-то новое, родители тоже начинают общаться, семьями встречаться.

- Слушали великолепно, дети изумительные, очень эмоционально развитые. Вы сами видели, как они реагируют и как тонко чувствуют, можно только порадоваться за них, - подвела итог встречи экскурсовод художественного музея Елена Воронцова.

Каждая семья, пришедшая на экскурсию, получила в подарок книги издательского дома «Комсомольская правда», посвященные музеям всего мира и творчеству самых знаменитых художников. А традиционное для «Клуба выходного дня» чаепитие в этом году из-за пандемии заменили сладкими подарками. Фото первой встречи клуба можно посмотреть здесь.

Ежегодно «Клуб выходного дня» для приемных семей помогает провести золотодобывающая компания «Полюс»

Ежегодно «Клуб выходного дня» для приемных семей помогает провести золотодобывающая компания «Полюс»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежегодно «Клуб выходного дня» для приемных семей помогает провести золотодобывающая компания «Полюс». Организаторы проекта «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

О «Клубе выходного дня» и о приемных семьях Красноярского края мы рассказываем на сайте kp.ru, на радио, и итоги проекта подведем в еженедельном выпуске «КП» 30 сентября.

28 сентября с 8.00 до 8.30 на радио «КП» директор Центра развития семейных форм воспитания Красноярского края Ольга Абросимова расскажет, как стать приемными родителями и создать счастливую приемную семью.

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