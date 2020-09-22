В Красноярске участники «Клуба выходного дня» стали первыми зрителями коллекции белого фарфора в художественном музее им. В.И. Сурикова

Первоклассница Настя начала читать подаренные книги прямо в музее! Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, «Клуб выходного дня» для приемных семей работает в Красноярске уже пятый год и в этом году его темой стали музеи. Вторая встреча клуба прошла в художественном музее им. В.И. Сурикова, участвовали семьи не только из Красноярска, но из районов края: Березовского, Партизанского и др.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Наталья Железкина с детьми приехала из Манского района:

- Я никогда здесь не была, очень благодарна организаторам. Дети, я думаю, ещё долго будут вспоминать. Девочка у меня очень любит рисовать, и она вообще в восторге. На таких встречах дети знакомятся, узнают что-то новое, родители тоже начинают общаться, семьями встречаться.

- Слушали великолепно, дети изумительные, очень эмоционально развитые. Вы сами видели, как они реагируют и как тонко чувствуют, можно только порадоваться за них, - подвела итог встречи экскурсовод художественного музея Елена Воронцова.

Каждая семья, пришедшая на экскурсию, получила в подарок книги издательского дома «Комсомольская правда», посвященные музеям всего мира и творчеству самых знаменитых художников. А традиционное для «Клуба выходного дня» чаепитие в этом году из-за пандемии заменили сладкими подарками. Фото первой встречи клуба можно посмотреть здесь.

Ежегодно «Клуб выходного дня» для приемных семей помогает провести золотодобывающая компания «Полюс» Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежегодно «Клуб выходного дня» для приемных семей помогает провести золотодобывающая компания «Полюс». Организаторы проекта «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

О «Клубе выходного дня» и о приемных семьях Красноярского края мы рассказываем на сайте kp.ru, на радио, и итоги проекта подведем в еженедельном выпуске «КП» 30 сентября.

28 сентября с 8.00 до 8.30 на радио «КП» директор Центра развития семейных форм воспитания Красноярского края Ольга Абросимова расскажет, как стать приемными родителями и создать счастливую приемную семью.