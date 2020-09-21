Стала известна дата старта отопительного сезона 2020-2021 в Красноярске

Отопление в домах красноярцев дадут 23-го сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации Красноярска рассказали, когда начнется отопительный сезон этой осенью. Батареи в домах жителей станут горячими в среду, 23-го сентября.

Старта отопительного сезона красноярцы ждали почти с начала сентября. Осень началась с достаточно прохладных ночных температур, и многие жители жаловались на то, что дома очень холодно. Но, как известно, по правилам отопление включают только тогда, когда среднесуточная температура пять суток подряд будет составлять +8 градусов. (Однако, в 2019 году из-за многочисленных жалоб глава Красноярска дал поручение включить отопление досрочно, 13-го сентября).

ВАЖНО

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в этом году за отопление красноярцы будут платить по факту. Это означает, что ежемесячно в квитанциях будут отражаться разные суммы.

От чего это зависит? Это показания общедомового счетчика, который фиксирует потребление отопления в каждом конкретном доме. И если раньше многие жители требовали как можно раньше включить батареи, то сейчас задумались об экономии и не торопятся открывать задвижки.