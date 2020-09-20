В Красноярске из хирургического отделения больницы пропала девочка-подросток. Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске из хирургического отделения Больницы скорой медицинской помощи пропала девочка-подросток. Об этом сообщают волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», надеясь, что распространение информации поможет отыскать 16-летнюю девочку.

Зовут ее Елена Александрова, она проживает в социальном реабилитационном центре «Росток» на Партизана Железняка, 4. Но до своего исчезновения она находилась в больнице. 17 сентября в 20:40 она вышла из БСМП (или кто-то увел ее оттуда - пока уточняется) и не вернулась в палату.

Приметы девочки: на вид своего возраста – 16 лет, рост 170 см, карие глаза. Была одета в темно-зеленую кофту и блестящие лосины. Всех, кому известно местонахождение Елены, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 249-01-48 – дежурная часть отдела полиции № 2;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).