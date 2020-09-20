Прямые перелеты из Красноярска в Турцию: когда начнутся, сколько стоит

Прямые перелеты из Красноярска в Турцию Фото: Мария ЛЕНЦ

Можно ли напрямую улететь из Красноярска я Турцию? Этот вопрос сегодня волнует многих жителей краевого центра. Турцию уже открыли для туристов, а вот добираться на курорты Средиземного моря приходится долго, с пересадками. Хочется успеть еще в этом сезоне.

Хорошая новость: авиакомпания Nordwind запускает регулярные рейсы в Стамбул из Красноярска – сообщили в пресс-службе аэропорта. Правда, придется сделать крюк – через московский аэропорт Шереметьево, потому что международное авиасообщение из Красноярска по-прежнему остается закрытым.

Летать самолеты начнут с 1 октября, каждый день, тип – Boeing 737-800. Цена билета в один конец – 10,3 тысячи рублей, в оба конца – 19,8 тысяч.

Добавим, что хоть Турция и открыла свои границы, обеспечить туристам безопасность от заражения коронавирусом она не может. Так что если уж твердо решили лететь на юг, позаботьтесь о безопасности сами.