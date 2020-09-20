В Красноярске по вине рабочего без холодной воды может остаться целый район. Фото: Татьяна Лукина

В Красноярске по вине рабочего без холодной воды может остаться целый район. В пресс-службе «КрасКома» сообщили, что собственник земельного участка на Свободном, 77 грейдировал землю под строительство дома. Работа проводилась несанкционированно, без ведома компании. Рабочий порвал присоединение к магистральному трубопроводу, вода хлынула потоком. Ночью сделали переподключение, чтобы снизить напор воды в месте порыва. Но утром местные жители попытались сами что-то починить и сделали только хуже – вырвали соединение окончательно.

В «КрасКоме» предупредили, что в ближайшее время возможен дефицит холодной воды, а местами ее полное отключение. К этому нужно быть готовыми жителям микрорайонов Ветлужанки, Ботанического и Северо-Западного. Точный список адресов сообщат позднее.

Что касается самого нарушителя, то есть собственника участка, служба экономической безопасности «КрасКома» составит на него акт и предъявит счет за нанесенный материальный ущерб.