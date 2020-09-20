ДТП в Красноярском крае: в пассажирский автобус врезались две иномарки

В пассажирский автобус врезались две иномарки. Фото: ЧП-Красноярск

В пассажирский автобус врезались две иномарки. ДТП произошло накануне в субботу 19 сентября на трассе Красноярск – Енисейск. По слова очевидцев, ехавших на автобусе «Деу», его странным образом занесло. Видимо, водитель пытался затормозить, но дорога оказалась такой скользкой, что автобус развернуло поперек дороги. Повезло, что успел остановиться и не съехал вперед, в кювет.

Часть пассажиров остались в салоне, часть вышла и стояла на дороге, обсуждая случившееся. Стояли в полной темноте – почему-то водитель никак не обозначил габариты автобуса на проезжей части. И на глазах пассажиров в него влетела сначала одна иномарка на полной скорости, а за ней рядом – вторая. «Камри» и «Калдина». Значительно пострадали водитель и пассажир «Калдины».

Сотрудники дорожной полиции выясняют причины дорожно-транспортного происшествия.