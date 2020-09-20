Жительнице Красноярска отказали в материнском капитале из-за отсутствия прописки Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительнице Красноярска отказали в получении материнского капитала. Женщина живет в Ленинском районе и когда у нее родился третий ребенок, она обратилась в управление социальной защиты за сертификатом на краевой маткапитал.

Однако там не нашли оснований для его выдачи под предлогом того, что заявительница не смогла подтвердить, что живет на территории Красноярского края. Напрасно многодетная мама доказывала, что все ее дети родились в краевом центре (есть тому свидетельство – метрики), что прикреплены к городской детской больнице №4. Нет прописки – и все.

И тогда женщина обратилась в прокуратуру. Там проверил проверку и выяснили, что органы соцзащиты не имели законного права ограничивать ее в правах на соцподдержку. Был подан иск в суд, суд встал на сторону заявительницы.

- Ленинский районный суд Красноярска иск прокурора удовлетворил, за многодетной матерью признано право на получение сертификата на краевой материнский (семейный) капитал, - проконтролировали «Комсомольской правде»-Красноярске в пресс-службе краевой прокуратуры.