В Красноярском крае завершены поиски без вести пропавшего 17-летнего Ильи Охотина

Илья оказался в сотнях километров от дома Фото: vk.com/la_krsk

В Красноярском крае завершили поиски 17-летнего Ильи Охотина из Сосновоборска. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Подросток ушел из дома 18 сентября в 11 часов утра и пропал. Его мама обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Женщина рассказала, что сын с особенностями и нуждается в постоянном присмотре и медицинской помощи. Начались поиски.

Информацию активно публиковали во всех группах в соцсетях: «Мы ищем мальчика в синей куртке с желтыми плечами и рюкзаком. Он нуждается в медицинской помощи и сам не найдет дороги домой. Нужны записи с видеорегистраторов автомобилей, которые проезжали по улице Копылова на съезде на Николаевский проспект».

И сегодня волонтеры благодарят всех, кто печатал объявления, транслировал информацию на рекламных мониторах, звонил им хоть с какой-то информацией. Илья жив. Его нашли… в Красноярске. Маме его привезли ближе к полуночи. Как он оказался так далеко от дома, пока загадка.

В группе «ЛизаАлерт» пишут:

«Вчера мы искали ребенка. Тяжелого. Кто и, главное, зачем отвез явно не здорового не говорящего ребенка из Сосновоборска в Красноярск остаётся загадкой. Пожалуйста, если вы видите человека в неадекватном состоянии - не везите его никуда. Позвоните 8-800-700-5452».