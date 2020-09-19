Для красноярцев вход на «Столбы» оставили бесплатным

Красноярцы смогут бесплатно посещать национальный парк Фото: Мария ЛЕНЦ

Вход в национальный парк «Красноярские Столбы» останется бесплатным для красноярцев. Правительство РФ утвердило порядок определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий.

Как рассказали в нацпарке «Столбы», вход в рекреационную зону для местных жителей останется бесплатным.

«Это стало возможным благодаря поддержке краевых властей и выделению краевого бюджетного гранта на содержание туристической инфраструктуры и реализацию охранных мероприятий», - сообщили в краевом правительстве.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что ранее губернатор Александр Усс уже высказывался на эту тему:

- Устанавливать сюда плату это равносильно тому, что устанавливать плату за вход в храм. Это абсолютно недопустимо. В крайнем случае, мы решим этот вопрос за счёт средств краевого бюджета. Вход для красноярцев останется бесплатным.

Новости хорошие. Только вот у жителей края осталось много вопросов. Вот что они пишут в соцсетях:

«Мудрое решение!».

«А если человек из другого региона, приехал посмотреть наши красоты, то для него что ли, вход платный?».

«А для Уярцев? Ачинцев? Канских? И тд.».