В три раза выше нормы: в воздухе Красноярска обнаружены загрязняющие вещества

В воздухе Красноярска обнаружены загрязняющие вещества. Фото: Мария ЛЕНЦ

В воздухе Красноярска снова обнаружены загрязняющие вещества. После 14 часов 17 сентября на горячую линию Минэкологии края поступило около 30 обращений, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Люди жаловались на едкую дымку и запах гари. Отбор проб, сделанный передвижной лабораторией во всех районах, показал: превышение есть. В воздухе в 2-3 раза больше нормы диоксида азота (это газ, что образуется при сжигании топлива).

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, причиной происходящего стала инверсия. Это, когда из-за разницы температур в слоях атмосферы нарушается вертикальное перемещение воздуха. Такое явление приводит к накоплению загрязняющих веществ в нижнем слое. К тому же был слабый ветер. В ближайшее время он усилится, и дымка должна развеяться.

КОНКРЕТНО

Узнать о текущей экологической обстановке можно на сайте www.krasecology.ru, а также в мобильном приложении. Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства нужно по номеру 8 800-20-11-116.