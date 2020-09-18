Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, Next Mobile и популярный бизнес-блогер Азам Ходжаев объявляют о начале работы совместного MVNO-проекта. Запуск виртуального оператора для блогера – это бизнес-кейс, не имеющий аналогов в России и мире. Новый оператор связи Migo Mobile сфокусируется на оказании услуг предпринимателям и тем, кто хочет ими стать. Клиенты получат доступ к закрытому бизнес-сообществу в Telegram, где можно обмениваться опытом, получать обучающие материалы и приглашения на закрытые деловые мероприятия.

Оператор связи Migo Mobile начал оказывать услуги 17 сентября на сети Tele2. Компания сделает упор на привлечение активных и предприимчивых людей, которые хотят узнавать новое и реализовывать свои проекты. Успешный бизнесмен и блогер Азам Ходжаев создаст развивающую деловую среду для предпринимателей и стартаперов, что позволит им обмениваться опытом, получать ценные советы, заниматься нетворкингом и находить потенциальных партнеров. Все абоненты нового оператора связи получат доступ в закрытое Telegram-сообщество, где смогут общаться и первыми получать обучающие материалы и приглашения на закрытые деловые мероприятия.

С запуском MVNO-проекта в партнерстве с блогером Tele2 и Next Mobile реализуют уникальный бизнес-кейс в России и мире и выходят в новый сегмент рынка.