Дело о пожаре в красноярской клинике взял под личный контроль глава СК. Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по смертельному пожару в Красноярске. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Напомним, трагедия случилась рано утром 17 сентября. В частной наркологической клинике «Чистый город», расположенной на проспекте Мира,115А, произошел пожар. Погибли четыре пациента, находившиеся в одной из палат первого этажа. Несколько человек пострадали.

Вскоре выяснилось, лицензии на стационарное лечение у клиники не было. В тот же день возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержали 45-летнюю женщину директора.

Спустя несколько часов вскрылась страшная правда: причиной пожара стал поджог. Один из пациентов подпалил штору в собственной палате. Другие старались ее потушить, но не смогли. Огонь распространялся слишком быстро.

Подозреваемый – 61-летний мужчина – пытался скрыться в Козульском районе края. Но его нашли и задержали. Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Решается вопрос о мере пресечения.