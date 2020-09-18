Красноярцам покажут «Стрельцов» за день до премьеры

Главную роль исполнил Александр Петров Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Стрельцов» должен был выйти в прокат еще 16 апреля. Его премьеру решили «привязать» к чемпионату Европы, намеченному на это время в Петербурге. Но по известным всем причинам, пришлось перенести оба эти события. Поболеть за команды получится только летом 2021 года. А вот посмотреть на игру прославленного футболиста в исполнении Александра Петрова уже в самое ближайшее время.

В кинотеатре Mori Cinema уже 23 сентября состоится предпремьерный показ футбольной драмы «Стрельцов».

Фильм «Стрельцов» - взлет, падение и триумф легендарного футболиста. Эта история не только о спортивных достижениях Стрельцова, но и об удивительной, драматичной судьбе легендарного нападающего. Ему пришлось совершить невозможное, чтобы вернуться в большой спорт и доказать всем, что он - настоящий чемпион, действительно заслуживающий народную судьбу.

Роли исполнили известные артисты: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Василий Кортуков, Александр Яценко, Ася Домская, Алексей Морозов, Максим Емельянов, Надежда Маркина, Павел Попов.

Александр Петров сыграл главного героя. И вот что он рассказывает:

«Фильм «Стрельцов» очень много для меня значит. Это история о невероятном спортсмене и человеке, его драматической судьбе, о мужестве, преодолении и любви. Я с детства грезил футболом и, конечно, знал об Эдуарде Стрельцове, но и мечтать не мог когда-нибудь сыграть его в кино. Мечты сбываются, чему я бесконечно рад!».

Повторимся, специальный предпремьерный показ фильма «Стрельцов» пройдет 23 сентября, на день раньше официальной премьеры, в кинотеатре Мори Синема (ТРЦ Июнь). Организаторы обещают развлекательную программу и приятные сюрпризы!

Начало мероприятия в 19:00 часов. Билеты уже в продаже www.mori-cinema.ru.

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