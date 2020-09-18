Красноярск снова окутала едкая дымка. Фото: Ася ЖУКОВА

Над Красноярском снова нависла едкая дымка. Вместо голубого неба – серая пелена, в воздухе стоит «взвесь» из пыли и мошек, жалуются горожане в соцсетях.

Такое продолжается с 16 сентября: накрывшую Красноярск дымку ветер разогнать не может, он слишком слаб.

- Поэтому приходится дышать вот этим всем, - пишут люди. – Удовольствие, скажем так, ниже среднего.

Уже в субботу пелена должна развеяться. Фото: Ася ЖУКОВА

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, действительно с 16 сентября в Красноярске наблюдается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Особенно сложная ситуация сложилась в Ленинском районе. В остальных картина более благоприятная.

Впрочем, уже в субботу, 19 сентября, в городе ожидается усиление ветра – 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров. Так что дымка должна развеяться.