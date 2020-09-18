В Красноярске завершили ремонт улицы Судостроительной. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В Красноярске закончен ремонт одной из самых загруженных улиц Свердловского района – Судостроительной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, был приведен в порядок участок магистрали от Ярыгинского проезда до конечной остановки ЛДК, это больше двух километров. Работы выполнялись по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

Полностью заменили асфальтобетонное покрытие, поставили бордюры. Обустроили тротуары – до ремонта они были не везде. Создали дополнительные парковочные места.

Кроме того, установили новые светофоры, сделали дополнительные пешеходные переходы, подремонтировали остановочные пункты.

ВАЖНО

Во время работ были повреждены некоторые деревья и газоны. После окончания подрядчик их восстановил. Правда, часть насаждений пришлось пересадить. Деревья, мешающие обустройству тротуара у дома на Судостроительной, 40 перенесли к другому. Впрочем, скоро специалисты управления зеленого хозяйства высадят новые деревья-крупномеры.