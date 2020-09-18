Дважды по «встречке» и на «красный»: в Красноярске злостного нарушителя на «Porsche» лишили водительских прав

Водитель выделывал опасные маневры в центре Красноярска Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

Водителя автомобиля «Porsche», который совершал в центре Красноярска опасные маневры, лишили водительских прав.

Напомним, что около трех месяцев назад в Госавтоинспекцию попала видеозапись, на которой один из автовладельцев намеренно создавал аварийные ситуации. Мужчина за рулем «Porsche Cayenne», двигаясь по проспекту Мира, дважды выехал на полосу встречного движения, а после проехал перекресток на «красный».

- Инспекторы полка ДПС установили личность водителя, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - Им оказался 25-летний красноярец, который за последний год 34 раза нарушил ПДД.

Доказательства вины Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

Результаты проверки административного дела были направлены Мировым судьям Центрального района для принятия решения. Во время судебного заседания было вынесено решение не в пользу водителя. Его лишили права управления транспортными средствами на 8 месяцев. Также нарушителю предстоит выплатить штраф в 5000 рублей.