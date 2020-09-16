Свастика из георгиевской ленты: в Красноярске возбуждено уголовное дело по осквернению символа воинской славы

В Красноярске возбуждено уголовное дело по осквернению символа воинской славы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России. Об этом рассказали в пресс-службе ГСК СК РФ по краю и РХ.

Вот предварительная версия следствия: 44-летний мужчина из Красноярска 22 февраля прошлого года разместил на своей странице в соцсети изображение флага России. На него была нанесена нацистская символика, сложенная из георгиевской ленточки. Фото сопровождалось оскорбительной надписью.

На мужчину завели уголовное дело по статье 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Из нее следует: «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года».