Жителей Красноярского края повторно проверят на иммунитет к коронавирусу.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае повторно оценят иммунитет жителей к коронавирусу. Об этом сообщили в оперативном штабе.
По информации федерального Роспотребнадзора, Красноярский край включен в перечень регионов, где будет проведен второй этап оценки уровня популяционного иммунитета населения к COVID-19.
Причем анализы возьмут у тех, кто участвовал в первом этапе исследования. Это позволит оценить текущую обстановку и спрогнозировать эпидситуацию в регионе.
КОНКРЕТНО
Итоги первого этапа исследования можно узнать здесь.
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