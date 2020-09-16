Жителей Красноярского края повторно проверят на иммунитет к коронавирусу. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае повторно оценят иммунитет жителей к коронавирусу. Об этом сообщили в оперативном штабе.

По информации федерального Роспотребнадзора, Красноярский край включен в перечень регионов, где будет проведен второй этап оценки уровня популяционного иммунитета населения к COVID-19.

Причем анализы возьмут у тех, кто участвовал в первом этапе исследования. Это позволит оценить текущую обстановку и спрогнозировать эпидситуацию в регионе.

КОНКРЕТНО

Итоги первого этапа исследования можно узнать здесь.

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