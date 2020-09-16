17-18 сентября в Красноярске проверят систему оповещения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Красноярске 17-18 сентября проверят систему оповещения. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

На проверку, повторимся, отведено два дня. Планируют запускать отдельные сирены в течение одной-трех секунд.

Горожан просят отнестись к проверке с понимаем. И, услышав сирены, сохранять спокойствие.

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МЧС впервые в 2020 году проведет комплексную проверку системы оповещения граждан по всей России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во время проверки специалисты планируют запустить электросирены и громкоговорители, а также на некоторое время прервут трансляции теле- и радиоканалов. Уточняется, что тестирование систем в российских регионах пройдет в октябре. Граждан просят отнестись с пониманием.

- Согласно плану мероприятий по реализации Основ государственной политики в области гражданской обороны, к 2030 году не менее 90% населения страны должно гарантировано получать экстренную информацию через системы оповещения, - отметили в пресс-службе (подробнее).