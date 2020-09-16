Пивовары «Балтики» запустили челлендж ко Всемирному дню ответственного потребления пива

Пивовары рассказали, когда сами впервые попробовали пиво и как говорят об алкоголе со своими детьми. «Балтика» последовательно отстаивает норму #нет18нетпива, и #challengebaltika18+ направлен на то, чтобы привлечь внимание к персональной ответственности каждого за то, чтобы 18+ было действительно общепринятым правилом потребления алкоголя.

В 2015 году международные пивоваренные компании впервые провели Всемирный день ответственного потребления пива (GBRD). В 2020 году событие состоится 18 сентября.

В этом году пивовары проводят акцию онлайн — не только из-за рисков массовых мероприятий, но и для того, чтобы вовлечь к участию большее количество людей и показать, что проблема потребления алкоголя до разрешенного законом возраста — не только в нарушениях в торговле, но и в нашей культуре.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно:

- Рассказать, в каком возрасте вы впервые попробовали алкоголь и как говорите об алкоголе со своими детьми;

- Выложить видео на своей странице в Instagram, Вконтакте или Facebook с хэштегами: #ответственноопиве, #challengebaltika18+, #gbrd2020

- Либо просто поделиться новостью о челендже на своей страничке в соцсетях и отметить хештеги акции

«Балтика» приглашает принять участие в челлендже всех желающих. Пожалуй, это лучший способ отметить Всемирный день ответственного потребления пива и сделать этот напиток с богатой культурой атрибутом общения исключительно взрослых людей.