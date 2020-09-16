«Пальнул в кафе и окно павильона»: задержан мужчина, устроивший стрельбу сразу в двух районах Красноярска

Пока стрелка отпустили под подписку о невыезде Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорогая иномарка прижалась к обочине, из нее вышел мужчина с ружьем в руках. Вальяжным шагом он приблизился к кафе и направил дуло на фасад здания. Паффф! И прохожие кинусь врассыпную. Одна из женщин сразу же позвонила в полицию. Не прошло и часа – новое сообщение. Уже от жительницы Свердловского района: «К торговому павильону подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина и выстрелил в окно».

Оперативникам удалось быстро вычислить, что стрелок передвигается на автомобиле «Mercedes». Во время досмотра в багажнике иномарки обнаружили две единицы огнестрельного оружия. Боевой арсенал принадлежал 32-летнему хозяину машины.

- За нарушение правил хранения и перевозки оружия в отношении 32-летнего владельца транспортного средства составлен протокол по ч.2 ст. 20.12 КоАП РФ, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - В ходе проверки установлено, что на автомобиле передвигался его друг, он же из хулиганских побуждений стрелял из ружья.

В отношении 29-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Известно, что ранее он уже был судим. Ему снова грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство.