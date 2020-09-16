Красноярские депутаты рекомендовали администрации отказаться от использования «химии» на улицах города

«Бионорд» в краевом центре в зимнее время стали использовать в 2018 году Фото: Мария ЛЕНЦ

На сессии горсовета 15 сентября обсуждалось внесение изменений в правила благоустройства Красноярска. И вновь на повестке дня вопрос использования в зимнее время на дорогах города антигололедных реагентов. По мнению некоторых депутатов, их использование наносит вред имуществу и экологии. Роман Крастелев в своем выступлении отметил, что необходимо запретить использование «Бионорда», который уже несколько лет критикуют жители города. Позже он написал на своей страничке в соцсети:

«Сегодня сессия горсовета рекомендовала администрации отказаться от использования бионорда на улицах города».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, новую поправку в правила благоустройства Красноярска по поводу использования «химии» депутаты принимать не стали, но рекомендовали мэрии перестать использовать реагент.

Вот как на это отреагировали в соцсетях:

«Ну, закупят они теперь не Бионорд, а например Геодор. Что изменяет это решение?».

«Мне казалось, что с ним посуше и получше, да».

«Так рекомендация же не является инструкцией к применению, получается, что можно прислушиваться, а можно нет».

Напомним, «Бионорд» в дополнение к песчано-солевой смеси в краевом центре в зимнее время стали использовать в 2018 году. После этого посыпались жалобы от красноярцев, что реагент портит обувь и обшивку автомобилей, страдают животные, вынужденные ходить по «химии». Была даже запущена петиция против использования этого средства.

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