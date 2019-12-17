2019-12-17T15:17:21+03:00
Общество

«Бионорд» победил. В мэрии Красноярска рассказали об итогах эксперимента по отказу от реагента

Говорят, увеличилось количество ДТП
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Безопасность превыше всегоБезопасность превыше всегоФото: Мария ЛЕНЦ
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«Бионорд» победил песчано-солевую смесь в ходе эксперимента, который проводили на дорогах Красноярска. Об этом заявили в мэрии города, сообщает ТВК. Напомним, на фоне многочисленных критических отзывов от водителей по поводу нового реагента власти Красноярска организовали эксперимент – решили отказаться от него на четырех довольно загруженных магистралях. Речь о Свободном, Киренского, Игарской и Белинского – здесь использовали классическую технологию борьбы с гололедом, песчано-солевую смесь. И «Бионорд», по информации чиновников, показал себя с лучшей стороны.

- На Киренского увеличилось количество ДТП, причиной которых стали низкие сцепные качества дороги, - сообщает МКУ УДИБ Олеся Кочерова. - Также после обработки песчано-солевой смесью на обочинах наблюдалось наличие песка, который весной нужно убирать. В связи с этим было принято решение вернуться к применению противогололедного материала Бионорд, потому что безопасность дорожного движения превыше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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