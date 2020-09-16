Кто в Красноярском крае с 1 сентября может претендовать на повышенное пособие по безработице

Сумма выплаты стала меньше Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с 1 сентября изменился размер социальных выплат для безработных. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в региональном Агентстве труда и занятости населения.

Напомним, ранее правительством РФ минимальная сумма поддержки безработных была увеличена до 4,5 тысячи рублей в связи со сложной ситуацией на рынке труда, спровоцированной пандемией коронавируса.

Сейчас размер пособия для тех, кто впервые ищет работу, длительно не работал или имеет стаж менее 26 недель, снова составляет 1,5 тысячи рублей. Это связано с тем, что большинство предприятий вернулось к работе и снова набирает сотрудников.

Для жителей края, у которых уже есть рабочий стаж и обратились в центры занятости после 1 сентября, размер пособия будет рассчитываться в процентном отношении к среднему заработку. Его максимальный размер - 12 130 рублей (умножается на районный коэффициент).

Родители несовершеннолетних детей, состоящие на учете в службе занятости, все еще могут претендовать на повышенное пособие. Увеличение пособия на 3 тысячи рублей продлено на сентябрь. Причем, эти 3 тысячи рублей - не отдельная выплата, а часть пособия. Рассчитывается она и выплачивается за прошедшее фактическое количество дней безработицы после очередной перерегистрации.

Всего в этом году из федерального бюджета безработным жителям края выплатили 2,5 миллиарда рублей. Из этих средств почти 270 миллионов - выплаты безработным на детей в возрасте до 18 лет.

КСТАТИ

Сведения о выплатах, периодах безработицы, приказах доступны в личном кабинете на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Вход в личный кабинет осуществляется с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».