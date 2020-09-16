Жительница Красноярска лишилась почти 100 тысяч рублей при покупке билетов в Сочи

С помощью "мобильного банка" женщина перевела деньги за путевку Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска пострадала от действий мошенников при покупке билетов в Сочи. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник.

Как удалось выяснить полицейским, объявление о выгодной продаже туристических билетов на юг женщина высмотрела на сайте «sochifl.ru». Все просчитав, она написала автору публикации о том, что хотела бы приобрести путевку. Ей подробно и в красках описали выгодные стороны этой сделки, что еще больше подстегнуло ее как можно скорее оформить сделку. В итоге покупательница перевела через «мобильный банк» на указанный расчетный счет 99 661 рублей 64 копеек. После этого ей больше не удалось связаться с продавцом. Он не отвечал на сообщения.

Что делать? Пришлось идти в полицию и писать заявление. Сейчас по данному факту проводится проверка. Аферистов ищут. Но, увы, отдыхать этим летом жертве обманутой ими «клиентке» пришлось в родных краях.