В Красноярске на улице Тельмана идет масштабный ремонт

На выездном совещании обсудили ход ремонтных работ на улице Тельмана. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 15 сентября, на улице Тельмана прошло выездное совещание по вопросам благоустройства и проведения ремонтных дорожных работ.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Меняют бордюрный камень, укладывают новые тротуары. Фото: Мария ЛЕНЦ

Улица Тельмана – один из самых сложных объектов для ремонта. Во-первых, потому что работы ведутся комплексно – меняют бордюрный камень, укладывают новые тротуары. Во-вторых, объект технически трудоемкий – формируют 12 остановочных карманов для общественного транспорта, Их нужно привести в нормативное состояние. Для оборудования остановок на некоторых участках придется убрать кусты и деревья. Но снос зелёных насаждений постарались, насколько это возможно, сделать минимальным.

- Тема сноса деревьев больная для города, для района, но чтобы привести остановки в безопасное состояние, мы вынуждены их убрать. Это необходимая мера. Мы в два раза уменьшили число зеленых насаждений, изначально предусмотренных проектом к сносу, - говорит руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. - Но полностью этого избежать невозможно. Для того чтобы компенсировать вырубки, в Советском районе уже следующей весной планируем высадить деревья. Это все будет сделано!

Для оборудования остановок на некоторых участках придется убрать кусты и деревья. Фото: Мария ЛЕНЦ

Финансирование из городского бюджета уже выделено. Новые деревья высадят или в парке «Гвардейский», или на зеленых участках, которые восстановят после сноса временных сооружений.

Также до начала ремонтных работ вдоль улицы Тельмана были снесены более 30 павильонов. Это павильоны, которые также вошли в границы проекта и мешали работам. Они устарели во всех отношениях. Жители, отмечают без привычных ларьков ул. Тельмана приобретает действительно ухоженный и современный вид, как и другие улицы города, где подобная работа проведена.