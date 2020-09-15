У экопроекта «360» появился свой саундтрек

Экоальбом называется «Голоса Байкала». Фото: Александр Кузнецов.

Компания En+ Group записала саундтрек к экологическому проекту «360». Альбом был записан на Байкале, в него вошли звуки природы уникального озера.

В составе 5 треков - «Пробуждение леса», «Прогулка вдоль ручья», «Шепот волн», «Вечерний шторм», «Сон шамана». Их порядок определяет время суток: от раннего утра, пробуждения природы, до поздней ночи – снов на берегу Байкала.

В основе треков – звуки природы озера, защита которого является одним из ключевых направлений проекта «360» и программы «Мир со знаком плюс». При создании композиций использовались этнические музыкальные инструменты – глюкофон и варган.

Записан альбом при поддержке Прибайкальского национального парка (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»).

- Естественные звуки природы – лучший фон для жизни и работы, - отметили в компании. – Шум воды, пение птиц, шелест листвы не только расслабляют человека, но и помогают сконцентрироваться. Мы хотим напомнить людям, что важно беречь природу. Звуки леса, чистой воды и заповедных обитателей могут исчезнуть, если к природе относиться бездумно, неосознанно.

Послушать альбом «Голоса Байкала» можно в сервисах Яндекс.Музыка , Spotify , Itunes, YouTube Music и на других популярных площадках.

Также к юбилею организаторы выпустили аромат на основе характерных для берегов Байкала растений: можжевельника, сосны, пихты, чабреца и мяты. Аромат выпущен ограниченной серией и не продается – его можно выиграть в социальных сетях @mir.plus.

Напомним, что в этом году проект «360» проводится в десятый раз. В Дивногорске экоакция прошла в двух форматах – мероприятия по уборке берега Енисея и онлайн-марафон.