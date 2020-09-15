ВТБ: летом сибиряки сократили траты за рубежом более чем на 40%

Фото: ВТБ

Летом 2020 года жители Сибирского федерального округа – владельцы пластиковых карт ВТБ совершили за рубежом свыше 210 тысяч транзакций, на 43% снизив число платежей по сравнению с прошлым сезоном. Объем трат при этом сократился на 78% и составил свыше 280 млн рублей. Большинство из них пришлось на топ-10 наиболее посещаемых стран, где число операций по картам превысило 90 тысяч и по сравнению с прошлым годом уменьшилось в 1,5 раза.

Всего летом 2020 года владельцы карт ВТБ потратили за границей 5,7 млрд руб., совершив 3 млн операций, что на 77% ниже, чем в июне-августе 2019 года (ранее ВТБ сообщал о росте внутреннего туризма в 1,5 раза во второй половине лета). В странах первой десятки объем их покупок в этом сезоне составил более 3,5 млрд руб. (снижение на 79%), а количество транзакций сократилось на 72% и составило 1 млн штук.

Топ-10 стран по тратам клиентов ВТБ в целом по России этим летом возглавили Турция, Испания и Италия (в 2019 году они также входили в тройку лидеров, но в обратном порядке). На четвертое место поднялась Беларусь, на пятом оказались США. Также в рейтинг этим летом вошли Франция, Германия, Великобритания, Кипр и Финляндия. В десятку не попало такое традиционно популярное направление как Греция, место которой занял Кипр.

Турция, которая первой открыла для россиян свои границы, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: по сравнению с июнем объем транзакций клиентов ВТБ в стране вырос в 164 раза. Увеличился объем расходных операций в августе и в тех странах, которые пока не открыли границы для россиян: в 2,9 раза – в Италии, в 1,3 раза – во Франции.