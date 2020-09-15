Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов покинул свой пост

Слева экс-министр Димитрий Маслодудов, справа - и.о. министра лесного хозяйства Анвар Бикбов Фото: правительство края

15 сентября 2020 года от занимаемой должности освобожден министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. Эта информация опубликована на сайте краевого правительства. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, он ушел в отставку по собственному желанию.

Димитрий Маслодудов уроженец села Кежма Кежемского района Красноярского края. В 1999 году окончил Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работал заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. А с января 2018 года возглавил министерство лесного хозяйства края. Что стало причиной его ухода? Возможно, предъявляемые прокуратурой претензии. В сентябре из надзорного органа поступило требование лучше тушить лесные пожары.

Прокурор вынес еще тогда министру предостережение Фото: краевая прокуратура

- По итогам проведенного анализа установлены недостаточность задействованных в тушении пожаров человеческих и материально-технических ресурсов, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры. – Также отсутствие результативной работы по привлечению имеющихся ресурсов органов МЧС России. Прокурор Красноярского края Роман Тютюник объявил предостережение министру лесного хозяйства Дмитрию Маслодудову края о недопустимости нарушения законов о пожарной безопасности в лесах, принятии всех необходимых мер, направленных на сохранение лесного фонда.

В настоящее время полномочия по руководству ведомством временно поручено осуществлять заместителю министра Анвару Бикбову.