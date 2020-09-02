В прокуратуре выяснили, что лесные пожары в Красноярском крае тушат недостаточно хорошо

В прокуратуре считают, что не все ресурсы использованы для тушения пожаров Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пожарная безопасность в лесах находится в краевой прокуратуре на ежедневном контроле. По данным на 28 августа, всего с начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировано 1 373 пожара на общей площади 408 тысяч гектаров. В аналогичный период прошлого года был зарегистрирован 1941 пожар на площади 2,3 миллиона гектаров. По-прежнему напряженная ситуация в Кежемском и Эвенкийском районах, где больше всего возгораний в данный момент.

- По итогам проведенного анализа установлены недостаточность задействованных в тушении пожаров человеческих и материально-технических ресурсов, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры. – Также отсутствие результативной работы по привлечению имеющихся ресурсов органов МЧС России. Прокурор Красноярского края Роман Тютюник объявил предостережение министру лесного хозяйства Дмитрию Маслодудову края о недопустимости нарушения законов о пожарной безопасности в лесах, принятии всех необходимых мер, направленных на сохранение лесного фонда.

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник объявил предостережение министру лесного хозяйства Дмитрию Маслодудову Фото: краевая прокуратура

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Лесопожарного центра, сейчас на территории региона действуют 24 пожара на общей площади 144,5 тысяч гектаров в Эвенкийском и Кежемском районах. К местам возгораний авиацией оперативно доставлены сотрудники Лесопожарного центра. Угрозы населенным пунктам нет. По предварительным данным, причиной возникновения пожаров стали грозы.

За минувшие сутки в крае ликвидировано четыре лесных пожара на площади 1,6 тысяч гектаров. В тушении были задействованы более 900 человек и 28 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 8 воздушных судов.

Сообщается, что ситуация с лесными пожарами находится под контролем. В лесах действует режим ЧС.

ВАЖНО

При обнаружении возгорания в лесу звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или же можно отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».