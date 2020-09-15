Три представителя малого бизнеса Красноярска получили гранты ПСБ

Туроператор "Саянское кольцо" к новому сезону подготовил новые красочные каталоги с видами Красноярского края. Фото: предоставлено ПСБ

Сразу три красноярских предпринимателя получили безвозмездные гранты на общую сумму 450 000 рублей в результате победы в своем регионе во всероссийском конкурсе «Антикризисная поддержка для малого бизнеса» ПСБ.

Старт был дан 15 июля 2020 года, в августе – объявлены победители и выплачены гранты. Принять участие в нем мог любой предприниматель, независимо от отрасли деятельности. Для участия необходимо было заполнить анкету, рассказав в ней о своем бизнесе. От Красноярского края на конкурс поступило 34 заявки, и трое оказались лучшими. Среди них - Дизайнерская группа «Красноярск-сердце Сибири», ООО «Саянское кольцо Центр» и ООО «БТ» (БургерКит).

Лариса Зуйкова, владелец бренда «Красноярск-Сердце Сибири» рассказала о своем бизнесе в период пандемии. «Наша дизайнерская группа выпускает сувенирную продукцию под собственным брендом уже четвертый год. Основной наш покупатель - это гости Красноярска. Так как поток туристов значительно снизился, с апреля по август продаж практически не было. Грант помог нам не остановиться, продолжить любимое дело».

С оптимизмом в будущее теперь смотрит и Анна Гайович, генеральный директор ООО «Саянское кольцо Центр». «Надеемся, что новый туристический сезон 2021 мы начнем с новым маршрутами, о которых рассказываем в наших новых рекламных проспектах. Мы уже подготовили макеты новых красочных каталогов. Конкурс банка - пример того, что помощь может прийти в любое время», - говорит она.

«Наши победители - владельцы бизнеса с сибирским характером из наиболее пострадавших отраслей: туризма и общепита. Мы уверены, что полученные гранты помогут им войти в новый бизнес-сезон подготовленными, с новыми идеями и перспективами», - комментирует заместитель регионального директора ОО «Красноярский» ПСБ Елена Светличная.